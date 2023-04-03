Surkhaykhan Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Surkhaykhan Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Surkhaykhan Abdullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Surkhaykhan Abdullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Surkhaykhan Abdullaev 7 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Абдуллаев Сурхайхан Нуруллахович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Surkhaykhan Abdullaev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ural 2 Ekaterinburg futbol takımında oynamaktadır. Ural 2 Ekaterinburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Surkhaykhan Abdullaev'nin Ural 2 Ekaterinburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Surkhaykhan Abdullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Surkhaykhan Abdullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Surkhaykhan Abdullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Surkhaykhan Abdullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Ural II

1 Temmuz 2022 yılında Ural 2

Surkhaykhan Abdullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Surkhaykhan Abdullaev şuan Ural 2 Ekaterinburg takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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