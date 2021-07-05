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Sürpriz aşk Bodrum'da ortaya çıktı! Önder Fırat ve Şükran Albayrak bakın ne zamandır birliktelermiş...

İş insanı Önder Fırat ile spor spikeri Şükran Albayrak geçtiğimiz gün denizden dönerken birlikte görüntülenmesiyle çiftin aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Sürpriz aşk Bodrum'da ortaya çıktı! Önder Fırat ve Şükran Albayrak bakın ne zamandır birliktelermiş...

Geçtiğimiz gün Bodrum'da objektifler takılan ünlü iş insanı Önder Fırat'ın yanında spor spikeri Şükran Albayrak'ın olması dikkat çekti. Çiftin altı aydır birlikte olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Önder Fırat'ın Bodrum'daki evinde tatil yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

SPOR TUTKUSU AŞKI BAŞLATTI

Önder Fırat ve Şükran Albayrak çiftini bir araya getiren en önemli konu spor tutkuları olduğu söyleniyor. Tivibu Spor’da ana haber bültenini sunan ve spor haberciliğinin başarılı isimlerinden olan Şükran Albayrak uzun yıllar Fenerbahçe Bayan Basketbol ve Milli Takım’da forma giymişti. 

Sürpriz aşk Bodrum'da ortaya çıktı! Önder Fırat ve Şükran Albayrak bakın ne zamandır birliktelermiş...

Önder Fırat'ın ise sıkı bir spor tutkunu olduğu ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nde asbaşkanlık yapmıştır. 

Hem yeni saç modeli hem de fit vücuduyla dikkat çeken Önder Fırat "aşk yaramış" dedirtti. 

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