Sürpriz ikili! Serenay Sarıkaya ile birlikte..

Uzun zamandır projelerde yer almayan hatta Klüp ve Pera Palas gibi dizilerini reddeden güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sonunda Pınar Bulut'un yazdığı Şahmeran'da oynamaya karar vermişti. Tims&B'nin imzasıyla hayata geçirilecek diziyle ilgili bilgiler yavaş yavaş gün ışığına çıkıyor.

EYLÜL AYINDA SETE ÇIKILACAK

Umur Turagay'ın yönetmen koltuğuna oturacağı Şahmeran dizisi Adana'da çekilecek. Aynı zamanda Burak Deniz'e de teklif götüren dizinin eylül ayında sete çıkması planlanıyor. Dizide 400 yaşındaki aslında yılan olan bir grup üniversitelinin hikâyesi anlatılacak.

DİZİYE MERT RAMAZAN DEMİR SÜRPRİZİ

Yılan olduklarının gizlenmesi ve bilinmemesi gereken dizi, gözlerini lensle kapatan karakterlerin etkileyici hikâyesine hayat verecek. Yeni haber geldi, oyunculardan biri son yılların öne çıkan yıldızlarından Mert Ramazan Demir olacak.

ŞAHMERAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tims&B Productions’ın üstlendiği, senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme alacağı Şahmeran dizisi konusu resmi olarak açıklanmamış olsa da ortaya atılan iddiaya göre bir grup üniversiteli gencin aslında 400 yıllık yılan oldukları ve bunu herkesten gizlemeleri gerektiği bilinmektedir.

ŞAHMERAN KELİME ANLAMI NE?

Şahmeran efsaneye göre Anadolu’da yaşadığı düşünülen uzun gövdeli yılan kuyruklu bir kadındır. Şahmeran ile Lokman Hekim’in karşılaşması bazı efsanelerde uzun uzun anlatılmakta olup şifa veren otların neler olduğunu Lokman Hekim’e Şahmeran’ın söylediği düşünülmektedir. Dizinin konusunun da isminden etkileneceğini düşünüyoruz.