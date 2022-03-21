Sürrealizm ne demek, TDK'ya göre Sürrealizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sürrealizm ne demek? Sürrealizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sürrealizm kelimesi. Peki sürrealizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sürrealizm nedir, sürrealizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SÜRREALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sürrealizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sürrealizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sürrealizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerçeküstücülük

