Suruç ne demek, TDK'ya göre Suruç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıGrafit ne demek, TDK'ya göre Grafit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCari Kur ne demek, TDK'ya göre Cari Kur kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bateristlik ne demek, TDK'ya göre Bateristlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sıcak Demirci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKimyon Rengi ne demek, TDK'ya göre Kimyon Rengi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Sac ve Metal Mobilyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıABD Başkanı Joe Biden krize el attı! Direkt Rus ekonomisine yaptırım uygulanacak!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Suruç ne demek, TDK'ya göre Suruç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Suruç ne demek, TDK'ya göre Suruç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Suruç kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Suruç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Suruç nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Suruç kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Suruç ne demek, TDK'ya göre Suruç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suruç ne demek? Suruç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Suruç kelimesi. Peki Suruç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Suruç nedir, Suruç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SURUÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suruç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Suruç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şanlıurfa iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT