Suruç ne demek, TDK'ya göre Suruç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suruç ne demek? Suruç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Suruç kelimesi. Peki Suruç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Suruç nedir, Suruç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SURUÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suruç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Suruç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şanlıurfa iline bağlı ilçelerden biri

