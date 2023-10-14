Sürücüler dikkat, bu haberi kaçıran üzülür! Depoları doldurma zamanı geldi, dev zam yolda!

İsrail Hamas savaşı sonrasında emtia fiyatları yükselişe geçmişti. Bu kapsamda hampetrolün varil fiyatı 90 doları geçti.

Bu artış sonucu gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrilmişti ki sektör kaynakları kötü haberi basın kuruluşlarıyla paylaştı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Uluslararası piyasalarda Brent petrolün, yani farklı bir değişle ham petrolün 90,89 dolardan işlem görmesi nedeniyle motorinde 2 lira 23 kuruşluk bir dev bir zam bekleniyor. Bu artış 16 Ekim Pazartesi gecesinden itibaren geleceği ifade ediliyor.

DEPOLAR 100 LİRA DAHA PAHALIYA DOLACAK

Bu zammın kesinleşmesiyle birlikte genel olarak 45 litre yakıt alan otomobiller, bir depo mazot alımında 100 lira daha fazladan ödeyecek..

Öte yandan benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul Motorin fiyatları

Motorin litresi 37.33

Benzinin litresi 33.59

Ankara Motorin fiyatları

Motorin litresi 37.97

Benzinin litresi 34.27

İzmir Motorin fiyatları

Motorin litresi 38.15

Benzinin litresi 34.38

LPG'nin litresi ise 18.89 liraya satılıyor.

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Kaynak: Cumhuriyet.