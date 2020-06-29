Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 12,motorinde 17 kuruş pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

MOTORİNİN FİYATLARI

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,94 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,77 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,89 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,98 liradan 5,81 liraya inecek.

BENZİN FİYATLARI

Ankara'da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,17 liraya, İzmir'de 6,35 liradan 6,23 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.