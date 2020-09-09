Sürücülere müjde! Motorine ikinci kez indirim geldi

Önceki gün motorinin litre fiyatına gelen 21 kuruşluk indirimin ardından sürücülere bir müjde daha geldi. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 17 kuruş indirim yapıldığı açıklandı.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya, İzmir'de 5,99 liradan 5,82 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.