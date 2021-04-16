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Sürücülerin bulutlarla imtihanı! Kazdağları’nda bulut geçişleri hayatı olumsuz etkiliyor

Kazdağları üzerinde yaşanan bulut geçişleri zaman zaman hayatı zorlaştırıyor. Bulutların Ege bölgesine geçişleri sırasında Balıkesir'in Edremit İlçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sürücülerin bulutlarla imtihanı! Kazdağları’nda bulut geçişleri hayatı olumsuz etkiliyor

Poyraz yönlü rüzgarın etkisiyle Marmara bölgesinden gelen yoğun bulut tabakasının Kazdağları üzerinden Ege bölgesine geçişleri sırasında Balıkesir'in Edremit İlçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞÜYOR

Bölgede etkili olan poyraz rüzgarı ile sıcaklıklar düşerken, Marmara üzerinden gelen yoğun bulutlu hava Kazdağları üzerinden Ege'ye geçiş yapıyor. Bulut geçişleri sırasında Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesin arasında Kazdağlarından geçen yolda zaman zaman görüş 10 metreye kadar düşüyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde etkili olan bulut geçişleri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sürücülerin bulutlarla imtihanı! Kazdağları’nda bulut geçişleri hayatı olumsuz etkiliyor

Sürücülerin bulutlarla imtihanı! Kazdağları’nda bulut geçişleri hayatı olumsuz etkiliyor

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