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  3. Sürücülerin inadı kazaya yol açtı! Bomboş yolda birbirlerine çarptılar

Sürücülerin inadı kazaya yol açtı! Bomboş yolda birbirlerine çarptılar

İstanbul E-5 karayolu Haramidere mevkiinde yan yoldan ana yola bağlanmak isteyen iki sürücü birbirlerine yol vermeyince kazaya neden oldu. Sürücülerin sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle boş olan yolda birbirlerini sıkıştırması pes dedirtti.

E-5 Haramidere mevkii Edirne istikametinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, E-5 yan yoldan ana yola bağlanmak isteyen Sevda H.’nin kullandığı araç ile Alihan B.’nin kullandığı ticari araç, birbirilerine yol vermeyerek kazaya sebep oldu. Ana yol bağlantı noktasında çarpışan araçlar sıkışarak yolu kapattı. 

BOŞ YOLDA BİRBİRLERİNE ÇARPTILAR

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olduğu bir zamanda böyle bir kazanın olması ise pes dedirtti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inatçı sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Gerekli tutanakların tutulmasının ardından araçlar çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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