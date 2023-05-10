Sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak takla atan otomobilin plakası sahte çıktı!

Afyonkarahisar'da H.K., idaresindeki 64 DY 811 plakalı otomobil alt geçitten çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından tarım arazisine girip takla attı.

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Sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak takla atan otomobilin plakası sahte çıktı!

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 4 kişi yaralanırken, kaza sonrası yapılan sorgulamada ise aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak takla atan otomobilin plakası sahte çıktı!

SAHTE ÇIKAN PLAKA İÇİN POLİS TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, Çay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., idaresindeki 64 DY 811 plakalı otomobil alt geçitten çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından tarım arazisine girip takla attı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü H.K., ile R.Y., H.B. ve A.Ö., isimli şahısları ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından yapılan incelemede ise araç plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KAYNAK: İHA

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