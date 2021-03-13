Kıyasıya mücadelenin sürdüğü ve her bölümünün büyük bir ilgiyle izlenen fenomen yarışma Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 46. yeni bölümünün dokunulmazlık oyunu sonuçları araştırılıyor. Peki Survivor 13 Mart 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 yepyeni bölümleriyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ederken yarışmacılar için en kritik oyunlardan biri olan dokunulmazlık oyunu bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ekranda olacak.

Program bitiminde detaylara haberimizde yer verilecektir...