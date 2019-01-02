Survivor 2019 adayı Emin Günenç kimdir? Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında olan Emin Günenç kimdir? sorusu yarışmacıların açıklanmasının ardından aranmaya başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Her sene milyonları ekran başına kitleyen fenomen yarışma da bu sene farklı bir konseptle ekranlara gelecek. İlk olarak bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesiyle ekranlara gelecek olan yarışmada, yarışmacılara seyirciler karar verecek.İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. Peki Survivor 2019'da bu sene kimler olacak? Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Yarışmacı adayları arasında olan Emin Günenç kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

24 Yaşında olan Emin 10 yıl futbol oynadıktan sonra son 6 yıldır fitness yapıyor. Spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen Emin hem ruhen hem de fiziken kendisine çok iyi geldiğini söylüyor. Hiç bir zaman oturarak çalışmaktan yana olmadığını ve her zaman hareketli bir yaşamdan yana olduğunu ifade ediyor. Asla pes etmeyeceğini dile getiren Emin Günenç, Survivor'ın zor bir iş olduğunu ancak hırslı olanın ve isteyenin başarılı olabileceğine inandığını kaydediyor. Emin'in en büyük hayali ise oyuncu olmak

'BOMBA GİBİ GELİYORUZ'

Survivoe 2019 yarışmacı adayları arasında güçlü bir isim olmaya aday olan Emin Günenç sosyal medya hesabından hazırlık görüntülerini paylaşıyor.

İşte Survivor2019 Türkiye Adayları:



Seda OCAK, Büşra YALÇIN, Müzeyyen Seren BAYÜLKEN, Atakan IŞIKTUTAN, Emin GÜNENÇ, Erdem EKŞİOĞLU, Emre DURAK, Kader KARAKAYA, Buse AKAR, Asil CENGİZ, Kaan KAZGAN, Özgür ÖZDEMİR, Azim Kaan GÜVENİLİR, Okay KÖKSAL, Hikmet TUĞSUZ,

Ecem ONARAN, Halim BAYDUR, Sami LEVİ, Hakan KANIK, Melisa EMİRBAYER, Yusuf KARAKAYA, Serpil UZUNÇAVDAR, Sinem KILIÇ, Burak YURDUGÖR, Sıla Rümeysa ÖLÇEK, Simge OLÇUN, Begüm GÜVEN, Bora EDİN, Sude BURCU

SURVİVOR 2019 YARIŞMACI ADAYI EMİN GÜNENÇ KİMDİR?