Survivor 2019 adayı Hakan Kanık kimdir? Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında olan Hakan Kanık kimdir? sorusu yarışmacıların açıklanmasının ardından aranmaya başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Her sene milyonları ekran başına kitleyen fenomen yarışma da bu sene farklı bir konseptle ekranlara gelecek. İlk olarak bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesiyle ekranlara gelecek olan yarışmada, yarışmacılara seyirciler karar verecek.İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. Peki Survivor 2019'da bu sene kimler olacak? Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Yarışmacı adayları arasında olan Hakan Kanık kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

HAKAN KANIK KİMDİR?

Jüri kadrosunda Hazer Amani, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi şeflerin yer aldığı Masterchef Türkiye isimli yarışma programında hırslı bir şekilde mücadelesini ortaya koyan Hakan Kanık, Hakan Kanık, 1999 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini açmıştır. İstanbul’da ikamet eden başarılı ve yetenekli yarışmacı Hakan Kanık, lise eğitimini Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde bitirmiştir.

TV8 ekranlarında yayın hayatına tüm hızıyla devam eden Masterchef Türkiye yarışmasının finalinde yarışmaya layık görülen Hakan Kanık yüksek lisans eğitimine, Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi’nde Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Heykel bölümünde devam etmiştir.

Komi alanında mesleğini icra eden Hakan Kanık, bilhassa et pişirme alanında pek çok farklı mekanların mutfaklarında görev üstlenmesi sayesinde uzmanlık kazanan Hakan Kanık, bu konudaki iddiasını kendinden emin bir şekilde sürdürmektedir.