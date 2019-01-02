Survivor 2019 adayı Halim Baydur kimdir? Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında olan Halim Baydur kimdir? sorusu yarışmacıların açıklanmasının ardından aranmaya başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Her sene milyonları ekran başına kitleyen fenomen yarışma da bu sene farklı bir konseptle ekranlara gelecek. İlk olarak bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesiyle ekranlara gelecek olan yarışmada, yarışmacılara seyirciler karar verecek.İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. Peki Survivor 2019'da bu sene kimler olacak? Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Yarışmacı adayları arasında olan Halim Baydur kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

HALİM BAYDUR KİMDİR?

29 yaşında Yalovalı. Milli vücut geliştirme sporcusu.

Halim Baydur kendisini şöyle anlatıyor: Bir çok yarışmada derece aldım. 3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Dönüm noktam ilk şampiyonluk kupamı aldığımda insanların bana bakışıydı. El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanarmış. Kendini ne kadar güçlü sandığın değil ne kadar güçlü olduğun önemlidir. Survivor izlerken ada şartlarında zorlanmayacağımı ve parkurlarımı rahat geçeceğimi düşündüm. Lider ve savaşçı ruhum herşeyin üstünde geleecek. Bir çok kez dünyada Türklüğümü gösterdim. Survivor'da da göstereceğim.