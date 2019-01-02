Survivor 2019 adayı Melisa Emirbayer kimdir? Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında olan Emre Durak kimdir? sorusu yarışmacıların açıklanmasının ardından aranmaya başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Her sene milyonları ekran başına kitleyen fenomen yarışma da bu sene farklı bir konseptle ekranlara gelecek. İlk olarak bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesiyle ekranlara gelecek olan yarışmada, yarışmacılara seyirciler karar verecek.İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. Peki Survivor 2019'da bu sene kimler olacak? Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Yarışmacı adayları arasında olan Melisa Emirbayer kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?

23 yaşında ve İzmirli. Milli Yüzücü.

Melisa Emirbayer kendisini şöyle anlatıyor: 7 yaşından itibaren yüzücülükle uğraşıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'de görev yaptım. Milli takıma hizmet veriyorum. Sayısız şampiyonluklarım ve rekorlarım var. İsterse 1 sene aç kalayım beni zorlayacağını düşünmüyorum. Yunanistan Türkiye olması beni daha da çok heyecanlandırıyor. Hırslıyım, mücadeleciyim ve zoru başarmaya gidiyorum.