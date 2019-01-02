Survivor 2019 adayı Müzeyyen Seren Bayülken kimdir? Survivor 2019 ne zaman başlayacak?

Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında olan Müzeyyen Seren Bayülken kimdir? sorusu yarışmacıların açıklanmasının ardından aranmaya başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Her sene milyonları ekran başına kitleyen fenomen yarışma da bu sene farklı bir konseptle ekranlara gelecek. İlk olarak bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesiyle ekranlara gelecek olan yarışmada, yarışmacılara seyirciler karar verecek.İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. Peki Survivor 2019'da bu sene kimler olacak? Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Yarışmacı adayları arasında olan Müzeyyen Seren Bayülken kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

MÜZEYYEN SEREN BAYÜLKEN KİMDİR?

C22 yaşında ve Ispartalı. Profesyonel yüzücü. Rüzgar sörfü, badminton ve kayak ile uğraşıyor. İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetim 2. sınıf öğrencisi.

Müzeyyen Seren Bayülken kendisini şöyle anlatıyor ; Sanatla ve müzikle de ilgileniyorum. Survivor'a gitmeye geçen yıl karar verdim. Şehrin gürültüsünden ve modern yaşamdan uzaklaşmak ve sınırlarımı test etmek için gitmek istiyorum. Asla pes etmem. Kendi kendimi motive ederim. Enerjim çok yüksektir. Adada da bunun bana çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Katılmayı gerçekten çok istiyorum. Beni çok geliştireceğini düşünüyorum. Halkın beni tanıyacağı bir ortam olacak.