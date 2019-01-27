Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir? Nerelidir?

Survivor 2019 yarışmacıları arasında olan Atakan Işıktutan kimdir? sorusu yarışmacıların açıklanmasının ardından aranmaya başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Her sene milyonları ekran başına kitleyen fenomen yarışma da bu sene farklı bir konseptle ekranlara gelecek. İlk olarak bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesiyle ekranlara gelecek olan yarışmada, yarışmacılara seyirciler karar verecek.İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. Peki Survivor 2019'da bu sene kimler olacak? Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Yarışmacıları arasında olan Atakan Işıktutan kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

"Adaya şampiyon olmaya gidiyorum.” sloganı ile Rize’den katılan yarışmacı Atakan Işıktutan 24 yaşında atış ve yüzme oyunlarında iddialı. Türkiye kürek şampiyonası'nda 2.’liği var.