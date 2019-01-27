Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın kimdir? Nerelidir?

Survivor 2019 yarışmacıları arasında olan Büşra Yalçın kimdir? sorusu yarışmacıların açıklanmasının ardından aranmaya başladı. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yarışmasında Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı. Her sene milyonları ekran başına kitleyen fenomen yarışma da bu sene farklı bir konseptle ekranlara gelecek. İlk olarak bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesiyle ekranlara gelecek olan yarışmada, yarışmacılara seyirciler karar verecek.İnternette bir anket açtıklarını açıklayan Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu. Peki Survivor 2019'da bu sene kimler olacak? Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Yarışmacıları arasında olan Büşra Yalçın kimdir? Kaç Yaşında? Nereli?

BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?

Survivor 2019 Türkiye yarışmacısı Büşra Yalçın kendini anlattı.. "21 yaşında Tokatlıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyorum. İlkokul 4. sınıfta voleybol ile tanıştım. Okul takımıyla başladım. Bahçelievler Voleybol Kulübünde 12 yıl voleybol oynadım. Çok hırslıyım. İstediğim her şeyi kafaya koyduğumda yaparım. Survivor'ın artık bir kadın şampiyonu hakkettiğini düşünüyorum. Survivor'ın bu yıl Türkiye Yunanistan olması çok iyi. Çünkü ben voleybolda Milli Takıma gidemedim bu yüzden orada milli duygularla yarışarak bir nevi Milli Takımı temsil edeceğim için çok mutlu olacağım. Eğer Survivor'ı kazanırsam sporcu kişiliğimin çok şey katacağına inanıyorum. Finale kadar gidebileceğimi düşünüyorum"