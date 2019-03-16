Survivor 2019’un yeni yarışmacısı Emre Durak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Emre Durak, Survivor 2019 kadrosuna yeni dahil olan isimler arasında. Türk takımı yarışmacıları arasına katılan Emre Durak, iddialı açıklamaları ile dikkat çekti. Peki, Emre Durak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ayrıntılar haberimizde...

EMRE DURAK KİMDİR?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayları arasında daha önce adı geçen Emre durak bu kez programa katılmaya hak kazandı. Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Emre kendisini şöyle tanımlıyor: 21 yaşındayım. Adana'dan geliyorum. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümü öğrencisiyim. Dövüş sanatları, parkour and free running, sokak akrobasisi ve extrem sporlarla ilgileniyorum. Elendiğim günden beri yılmadan bir daha Survivor'a gideğim günü bekledim. Türkiye'yi temsil etmek bana da bir gayret verdi.

Öte yandan Durak’ın kendisinden bahsederken Gorilla mahlasını kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.