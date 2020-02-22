Survivor 2020 dokunulmazlığı hangi takım -kim kazandı 22 Şubat Cumartesi?

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2020'yi takip edenler merakla internette bugün dokunulmazlığı kimin alacağını araştırmaya başladı. Peki Survivor dokunulmazlığı hangi takım -kim kazandı 22 Şubat Cumartesi 2020? Tüm merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında dokunulmazlığı kazanan isim şu an belli değil. Belli olur olmaz haberimizde olacaktır.

SURVİVOR'A YENİ KATILAN İSİMLER KİMLER?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüer sezonu ilk haftasında iki yarışmacı sağlık nedenlerinden dolayı yarışmaya veda etti. Her iki isim de Ünlüler takımından oldu. Büyük şanssızlık yaşayan Ünlüler takımı Uğur Pektaş ve Şazie İvegin Üner'e veda ederken duygu dolu anlar yaşadı. Peki Survivor'a veda eden iki isim yerine kimler geldi? Survivor 2020 yeni yarışmacılar kimler? İşte Survivor 2020'ye katılan iki isim...

Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımına Erman Altıkardeş ve İrem Akın katıldı.

SURVIVOR 2020'DE SİSTEM DEĞİŞTİ

Surivor'da bu sene değişen eleme sistemini açıklayan Acun Ilıcalı oylamaya göre eleme adaylarının belirleneceğini söyledi.

Acun Ilıcalı şunları söyledi :" Bu seneki eleme sistemini söylüyorum; Arkadaşlar bu akşam takım olarak oylamaya çıkıyorsun. Bu akşam 1 adayı siz çıkaracaksınız. 2. ve 3. adayı sms sonuçlarına göre en çok oy alan 1. ve 2. eleme adayını söyleyecek"

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. Buna göre bu hafta Survivor günleri şu şekilde;

17 Şubat Pazartesi Günü

18 Şubat Salı Günü

21 Şubat Cuma Günü

22 Şubat Cumartesi Günü

23 Şubat Pazar Günü

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.