Survivor 2020'de o 2 isim araba ödülünü kazandı

Survivor'da araba ödülünün sahipleri belli oldu. Survivor’da bazı sezonlarda verilen araba ödülünün yeni sezonda da verileceğinin müjdesi Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz günlerde yarışmacılara açıklanmıştı. Araba ödülünün sahibi olmak isteyen yarışmacılar tüm güçlerini ortaya koydu. Final oyunlarında kazanan ise erkeklerde 1 kadınlarda 1 kişi oldu.

ELİF'TEN BÜYÜK BAŞARI

Final oyununda Aycan ve Elif karşı karşıya geldiler. Parkur ve sonrasında atışa dayalı olan oyunda Elif rakibinin oldukça önünde skor alarak kadınlarda araba ödülünün sahibi oldu.

FİNALDE MERT, CEMAL CAN'I YENDİ

Erkeklerde ise araba ödülünü kazanmak için finale iki isim kaldı. Ünlüler takımından Mert’in gönüllüler takımından da Cemal Can’ın finale kaldığı programda rakibinden daha iyi atış yapan Mert araba ödülünün sahibi oldu.

Ödülü kazanan isimleri takım arkadaşları birer birer tebrik etti. Mert ve Elif ise araba ödülü sonrasında büyük sevinç yaşadılar.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Birleşme partisi ile ilgili detayları da açıklayan Acun Ilıcalı birleşme bölümünün 12 Nisan 2020 Pazar günü ekranda olacağını belirtti.