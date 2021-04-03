Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan 2021

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 3 Nisan 2021 başlığı şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 3 NİSAN 2021

Survivor 2021’de Ünlüler – Gönüllüler mücadelesi adanın zorlu şartlarında kıyasıya devam ediyor. 3 Nisan 2021 akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde yarışacak olan yarışmacılar, takımına dokunulmazlığı kazandırmak için büyük çaba sarf edecek. TV8 ekranlarında saat 20.00'de başlayacak olan programdaki dokunulmazlık mücadelesinde hangi takımın kazandığını biz de haberimizde eş zamanlı olarak yer verereceğiz.