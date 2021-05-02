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Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar

Survivor'ın 82. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan taraf merak konusu oldu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar İşte detaylar.

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Mayıs Pazar

TV 8'in sevilen yarışması Survivor2021'in 81. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu?  2 Mayıs Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 MAYIS PAZAR

Survivor'ın 81. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 NİSAN PAZAR

Survivor 2021'in dün yayınlanan bölümünde dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.

Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.

Survivor 2021'in 2 Mayıs Pazar günkü bölümünde haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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