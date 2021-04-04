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  3. Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Pazar

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Pazar

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 62. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Pazar İşte detaylar.

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Pazar

TV 8'in sevilen yarışması Survivor2021'in 62. bölümüne dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 4 NİSAN PAZAR

Survivor'ın 62. bölümünde dokunulmazlık oyunu8nu kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 ELEME ADAYI KİM OLDU? 4 NİSAN PAZAR

Survivor 2021'in 62. bölümünde eleme adayı belli olduğunda eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor 2021’de Ünlüler – Gönüllüler mücadelesi adanın zorlu şartlarında kıyasıya devam ediyor. 3 Nisan 2021 akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar, takımına dokunulmazlığı kazandırmak için büyük çaba sarf etti. TV8'de ekrana gelen programdaki dokunulmazlık mücadelesinde Berkay oyunu 10 - 6 skorla kazanarak dokunulmazlığı Gönüllüler takımına kazandırdı.

Survivor yarışmacıları için önemli bir oyun olan erzak oyunu, bu sezon market oyunu ismiyle oynandı. 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde market ödülü 7 - 6'lık skorla Gönüllülerin oldu. Steven, son oyunda Doğan'ı yenerek ödülü takımıyla buluşturdu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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