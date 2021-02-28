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Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Pazar

Survivor 2021'in 37. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Bir isim eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Pazar İşte detaylar...

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Pazar

Survivor 2021'in 37. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Bir isim eleme potasına çıkarıldı. Peki Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 28 Şubat Pazar İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 28 ŞUBAT PAZAR

Survivor 2021'in 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021 İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU? 28 ŞUBAT PAZAR

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemişti. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan kişi Öykü Çelik haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

Survivor 2021'in 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için konseye gidecek. Eleme adayı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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