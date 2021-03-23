Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 23 Mart Salı günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşı geldi. Her iki takım için de önemi büyük olan iletişim oyununun kazananı merak ediliyor. Eleme potasına giren ve izleyicilerin attığı SMS'lerde en az oyu alan bir yarışmacı da elenerek adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?23 MART SALI

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 23 MART SALI

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için oylamalarını yapmıştı. Survivor'da haftanın ilk adayı Gonca olmuştu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise pazar akşamı belirlenmişti. Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için oylarını kullanmış ve eşit oy almaları dolayısıyla eleme potasına giren yarışmacılar Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

Bu akşam bir isim daha eleme potasına girecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'de 22 Mart Pazartesi günü ödül heyecanı yaşandı.

Survivor 2021'in 53. bölümünde ödül oyunun kazananı 10'a 9 skorla gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler takımı, oyun sonunda bir hafta boyunca adalarında kalmak koşuluyla tuvalete sahip oldu. Bunun dışında Pirzola, patates kızartması ve salata yemeği de kazandılar.