Bursa Keles Nüfusu 2020 - 2021 |  Keles İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Bursa Karacabey Nüfusu 2020 - 2021 |  Karacabey İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Kırmızı Oda dizisi mide bulandıran olayı ortaya çıkardıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Mart 2021 Salı23 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm canlı izleSurvivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart SalıMasumlar Apartmanı 27. bölüm canlı izle|Masumlar Apartmanı son bölüm canlı izleBursa İznik Nüfusu 2020 - 2021 |  İznik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Cem Adrian'ın babası Celal Filiz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart Salı

Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart Salı

Survivor 2021'in 54. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Eleme potasına giren yarışmacılardan biri ise adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart Salı Detaylar haberimizde...

Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart Salı

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 23 Mart Salı günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşı geldi. Her iki takım için de önemi büyük olan iletişim oyununun kazananı merak ediliyor. Eleme potasına giren ve izleyicilerin attığı SMS'lerde en az oyu alan bir yarışmacı da elenerek adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Mart Salı İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?23 MART SALI

Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 23 MART SALI

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı konseyde  eleme adayını belirlemek için oylamalarını yapmıştı. Survivor'da haftanın ilk adayı Gonca olmuştu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise pazar akşamı belirlenmişti. Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için oylarını kullanmış ve eşit oy almaları dolayısıyla eleme potasına giren yarışmacılar Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

Bu akşam bir isim daha eleme potasına girecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'de 22 Mart Pazartesi günü ödül heyecanı yaşandı. 

Survivor 2021'in 53. bölümünde ödül oyunun kazananı 10'a 9 skorla gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler takımı, oyun sonunda bir hafta boyunca adalarında kalmak koşuluyla tuvalete sahip oldu. Bunun dışında Pirzola, patates kızartması ve salata yemeği de kazandılar.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT