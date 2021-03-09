Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 9 Mart Salı Survivor 2021'in 44. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşılaştı. Bir yarışmacı ise adaya veda etti. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 9 Mart Salı Detaylar haberimizde...

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TV 8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan dorukta. Survivor 2021'in 9 Mart Salı günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Bir yarışmacı ise elendi. Peki Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 2 Mart Salı İşte ayrıntılar... SURVİVOR 2021 İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 9 MART SALI Survivor 2021, 44. bölümünde iletişim oyununda kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 MART SALI Survivor 2021'de haftanın ilk eleme adayları Hanzade ve Öykü olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı aralarından aday çıkarmak için konseyde oylarını vermişti. Gönüllüler takımın oyları sonucunda haftanın üçüncü eleme adayı Aleyna Çalışkan olmuştu. Elenen isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir... Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? | Çağrı elendi mi? SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI? Survivor 2021'in yeni bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Sandviç, havuçlu kek ve kitap ödüllü oyunun kazananı 10'a 7 skorla gönüllüler takımı oldu. Berkem Temizel Gece Editörü eleme