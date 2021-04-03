Survivor 2021 market oyununu kim kazandı? Survivor 2021 market ödülünü kim kazandı? 3 Nisan 2021 başlıkları bugün TV8 ekranlarına gelecek 61. bölüm fragmanının ardından internette çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde derledik.

SURVIVOR MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVIVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI? 3 NİSAN 2021

Survivor yarışmacıları için önemli bir oyun olan erzak oyunu, bu sezon market oyunu ismiyle oynanıyor. Bu akşam oynanan market oyununda kazanan takıma verileceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu akşam yapılacak market oyununun ardından kimin kazandığı eş zamanlı olarak haberimizde verilecektir.