Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 1 Mart Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 1 Mart Pazartesi güğnkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 1 Mart Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 1 MART PAZARTESİ

Survivor 2021'in 38. bölümünde ünlüler ve gönüllüer takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmada kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'in 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununun kazananı 10'a 6 skorla Ünlüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemişti. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan kişi Öykü Çelik olmuştu. Öykü Çelik haftanın ilk eleme adayı olmuştu.

Survivor 2021'in 37. bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası Ünlüler Takımı ve Gönüllüler takımı konseye gitti.

Gönüllüler takımı yarışmacıları haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için oylarını kullandı.

Gönüllüler takımının ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu.