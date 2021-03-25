TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2021'in 55. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı birleşme partisi öncesi son ödül oyunu için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Mart Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 25 MART PERŞEMBE

Survivor 2021'in 55. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı birleşme partisi öncesi son ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

İletişim oyunu heyecanı yaşanan Survivor 2021'de ünlüler takımı ile gönüllüler takımı karşı karşıya geldi.

Kıran kırana süren oyunda ünlüler takımı güzel performans sergiledi. Oyunu 9 - 7 önde götüren ünlüler takımı Melis'in sayısı ile kazanan taraf oldu.

İletişim oyununu kazanan ünlüler takımı bir aile yakınlarıyla canlı mesajlaşabilme hakkını kazandı. Ayrıca ünlüler takımı da gönüllüler takımı da müzik dinleme şansını yakaladı.

BU HAFTA SURVIVOR'A VEDA EDEN YARIŞMACI GONCA OLDU

Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı konseyde eleme adayını belirlemek için oylamalarını yapmıştı. Survivor'da haftanın ilk adayı Gonca olmuştu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı ise pazar akşamı belirlenmişti. Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için oylarını kullanmış ve eşit oy almaları dolayısıyla eleme potasına giren yarışmacılar Aleyna Çalışkan ve Hanzade olmuştu.

54. bölümde ünlüler takımının SMS birincisi Çağrı Atakan oldu. Gönüllüler takımının SMS birincisi ise Poyraz oldu.

Çağrı ve Poyraz eleme adayı olarak bir isim verdi.

Çağrı, çok oy aldığı için elenmeyeceğini düşünerek Batuhan'ın adını verdi.

Poyraz ise eleme adayı olarak Ayşe'nin adını verdi.

Gonca, Aleyna Çalışkan, Hanzade, Batuhan ve Ayşe arasından adaya veda eden yarışmacı Gonca oldu.