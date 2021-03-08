Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Mart Pazartesi

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 8 Mart Pazartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 8 Mart Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 MART PAZARTESİ

Survivor 2021'in yeni bölümünde kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'in 42. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı yarışmacıları gözleri kapalı halde birbirlerinin arkasındaki bez parçasını yakalamaya çalıştı. Bezi ilk yakalayan yarışmacılar kendi takımına sayı getirdi.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

Survivor Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından oldu.

Gönüllüler takımı konseyde 5 oy Hanzade'ye 5 oy da Öykü'ye verdi. Hanzade ve Öykü eşit oya sahip oldukları için bu haftanın ilk iki eleme adayı oldular.

Survivor 2021'in 42. bölümünde haftanın 3. eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.