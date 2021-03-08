Maraşlı 9. bölüm canlı izle| Maraşlı son bölüm ATV canlı izleÇılgın sayısal loto sonuçları 8 Mart 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı On Numara çekiliş sonuçları 8 Mart 2021 (MPİ)Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Mart Pazartesi8 Mart Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Çukur 119. bölüm canlı izle|Çukur son bölüm Show TV canlı izleYasak Elma 101. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izleKoşarak caddeye çıkan çocuğun ayağının üzerinden yolcu otobüsü geçtiSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik diplomasi! Boris Johson ile görüştüİzmir'de beden eğitimi öğretmeni, yeni atandığı okulda hayatını kaybetti!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Mart Pazartesi

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Mart Pazartesi

Survivor 2021'in 43. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda kazanan taraf olmak için kıyasıya yarıştı. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 8 Mart Pazartesi Detaylar haberimizde...

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Mart Pazartesi

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2021'in 8 Mart Pazartesi günkü bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 8 Mart Pazartesi İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 8 MART PAZARTESİ

Survivor 2021'in yeni bölümünde kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 2021'in 42. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı yarışmacıları gözleri kapalı halde birbirlerinin arkasındaki bez parçasını yakalamaya çalıştı. Bezi ilk yakalayan yarışmacılar kendi takımına sayı getirdi. 

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

Survivor Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından oldu.

Gönüllüler takımı konseyde 5 oy Hanzade'ye 5 oy da Öykü'ye verdi. Hanzade ve Öykü eşit oya sahip oldukları için bu haftanın ilk iki eleme adayı oldular.

Survivor 2021'in 42. bölümünde haftanın 3. eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT