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  3. Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Perşembe

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Perşembe

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 65. bölümünde ödül oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Perşembe İşte detaylar...

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Perşembe

TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 65. bölümünde ödül oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı ödül oyununda karşı karşıya geldi. Peki Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 8 Nisan Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 2021 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 8 NİSAN PERŞEMBE

Survivor 2021'in 8 Nisan Perşembe günkü bölümünde ödül oyununu kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2021'İN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'in 6 Nisan Salı günkü bölümünde iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.

Survivor 2021'de eleme adayları Sergen, Çağrı, İsmail ve Doğan arasından adaya veda eden isim Doğan oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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