Melis Sezer kimdir? Survivor 2021 Melis Sezer kaç yaşında? Nereli?Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Survivor 2021 ünlüler takımıBodrum'da kan donduran cinayet! Genç kadın elleri kelepçeli halde ölü bulundu!Nijer'de terör saldırısı: 56 kişi hayatını kaybettiBingöl'de terör operasyonu! Mühimmat ve malzemeler ele geçirildi!Çılgın sayısal loto sonuçları 2 Ocak 2021 CumartesiValilik duyurdu: son 10 günde İzmir'e gelenler, karantinaya alınacak!Türk Kızılay Pendik şube başkanı Nurettin Beşinci'nin acı günü!Ebola salgınını keşfeden profesörden korkutan açıklama: Koronavirüsten daha kötü olacakGalatasaray 0-0 Antalyaspor (Maçın özeti)
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021'in merakla beklenen tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Survivor 2021 ünlüler takımı ve Survivor 2021 tanıtım fragmanı haberimizde...

Survivor 2021 tanıtım fragmanı TV 8 ekranlarında yayınlandı. Yayınlandığı her sezonda büyük biri ilgiyle takip edilen Survivor 2021 için geri sayım başladı. İşte merakla beklenen Survivor 2021 tanıtım fragmanı haberimizde...

SURVİVOR 2021 TANITIM FRAGMANI

 


İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor. 

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Ünlüler Takımı:

oo.jpeg

İSMAİL BALABAN

q.jpeg

MELİS SEZER

e.jpeg

ÇAĞRI ATAKAN

t.jpeg

HAYRETTİN

aaaaa.jpeg

MERVE AYDIN

ssss.jpeg

BATUHAN KARACAKAYA

z.jpeg

CEMAL HÜNAL

ddd.jpeg

MERYEM KASAP

d.jpeg

ÖYKÜ ÇELİK

Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik,

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8 ekranlarında başlayacak.
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT