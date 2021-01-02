Survivor 2021 tanıtım fragmanı TV 8 ekranlarında yayınlandı. Yayınlandığı her sezonda büyük biri ilgiyle takip edilen Survivor 2021 için geri sayım başladı. İşte merakla beklenen Survivor 2021 tanıtım fragmanı haberimizde...

SURVİVOR 2021 TANITIM FRAGMANI



İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Ünlüler Takımı:

İSMAİL BALABAN

MELİS SEZER

ÇAĞRI ATAKAN

HAYRETTİN

MERVE AYDIN

BATUHAN KARACAKAYA

CEMAL HÜNAL

MERYEM KASAP

ÖYKÜ ÇELİK

Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik,

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8 ekranlarında başlayacak.

