Survivor 2021 tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Survivor 2021 ünlüler takımı
TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021'in merakla beklenen tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte Survivor 2021 ünlüler takımı ve Survivor 2021 tanıtım fragmanı haberimizde...
Survivor 2021 tanıtım fragmanı TV 8 ekranlarında yayınlandı. Yayınlandığı her sezonda büyük biri ilgiyle takip edilen Survivor 2021 için geri sayım başladı. İşte merakla beklenen Survivor 2021 tanıtım fragmanı haberimizde...
SURVİVOR 2021 TANITIM FRAGMANI
İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI
Ünlüler Takımı:
İSMAİL BALABAN
MELİS SEZER
ÇAĞRI ATAKAN
HAYRETTİN
MERVE AYDIN
BATUHAN KARACAKAYA
CEMAL HÜNAL
MERYEM KASAP
ÖYKÜ ÇELİK
Melis Sezer, Çağrı Atakan, Meryem Kasap, Hayrettin, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik,
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler Cumartesi Akşamı 20:00'de Tv8 ekranlarında başlayacak.