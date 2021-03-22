Survivor 2021'e damga vuran kavga, federasyonu harekete geçirdi: "Survivor'ı bırak gel!"

Survivor 2021'de açlık, doğa koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar finale adım adım giderken hem takım arkadaşları hem de rakip takımla zaman zaman tartışmalar yaşıyor. Rekabetin hissedildiği yarışmada son yaşanan olay ise tepki çekti.

Ünlüler takımında yarışan Başpehlivan İsmail Balaban ile Gönüllüler takımı yarışmacısı Uğurtan Dora tartışma yaşadı.

İsmail Balaban ile Uğurtan Dora'nın tartışması ile ilgili Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Survivor 2021'de Ünlüler Takımı'nda mücadele eden Başpehlivan İsmail Balaban önceki gün karşı takım oyuncularıyla gerginlik yaşamış, gönüllüler takımından Uğurtan Dora ünlü sporcu için çirkin ifadeler kullanmıştır. Bu ifadeleri Türkiye Güreş Federasyonu olarak kınıyoruz. İsmail Balaban bu yarışmaya kendi isteği ile gitmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı güreşçimize bu tür hakaretler yapılmasını uygun görmüyoruz. Yaklaşık 670 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar yağlı güreşleri bizim kültürümüzün bir parçasıdır ve ata sporumuzdur. Yağlı güreşler, içinde sevgi, saygı ve hoşgörüyü barındırır. Bu değerler bir güreşçi için her zaman kazanmaktan daha önemlidir. Bu felsefe daha küçük yaşta pehlivanlara verilir. İsmail Balaban'da bu kültürle yetişmiş, ahlaklı bir başpehlivanımızdır. O hakareti yapan kişiyi kınıyor, İsmail Balaban'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan tartışma sonrası Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de İsmail Balaban'a destek çıktı. Selim açıklamasında "Programı bıraksın gelsin, ne kazanıyorsa desteği ben vereceğim. Kırkpınar Ağası olarak söylüyorum, kendini orada küçük düşürmesin yapılan saygısızlıklara boyun eğmesin. O Türkiye'nin başpehlivanı" ifadelerini kullandı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. Bununla birlikte İsmail Balaban 2013'te Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin birincisi ilan edilmiştir.

İsmail Balaban hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail Balaban kimdir?