Survivor Ardahan, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı

'Survivor 2020' yarışmasının çok konuşulan isimlerinden olan Ardahan Uzkanbaş'ın yeni sevgilisi tanıdık bir isim çıktı. Ardahan, yarışma bittikten sonra tanıştığı Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı.

Ardahan, 'Kısmetse Olur’da ve Bu Tarz Benim'de yer alan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı.Ardahan ve Tuğçe Ergişi, ilişkiye başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Tuğçe Ergişi paylaştığı hikayede “Durdum durdum en romantiğini buldum” ifadelerini kullandı.



‘Bu Tarz Benim’ yarışmasıyla ünlenen Tuğçe Ergişi, Yılmaz Morgül’e olan benzerliğiyle sosyal medyada epey konuşulmuştu. Şimdilerde modellik yapan yarışmacının estetikle değişimi de bir dönem gündeme damga vurmuştu.



Elmacık kemiklerini belirginleştiren, burnunu yaptıran, dudaklarını kalınlaştıran Ergişi, bambaşka bir görüntüye kavuştu. Tuğçe Ergişi, yaptırdığı estetiklerle ilgili 'Bir estetiksiz bendim, yaptırdım, canım sağolsun' şeklinde açıklama yapmıştı.

TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

Tuğçe Ergişi, 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası O 4 yaşındayken boşandı. Babasının yanında büyüdü. Tiyatro Bölümü mezunudur.Tuğçe Ergişi, renkli giyinmeyi sevmekte ve kıyafete çok düşkün olduğu için evinde özel bir giyinme odası ve bu oda içerisinde 4 tane gardrop kullanıyor.2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katıldı.Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez’in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Özlem Özden, Roza Şake, Nur Bozar, Sara Ayşem Koçoğlu, Meltem Keklik ile yarıştı.31 Ağustos 2015 tarihinde Tv8 ekranlarında başlayan 4. Sezon “İşte Benim Stilim” yarışmasına katıldı. Jüri üyeliğini İvana Sert, Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez’in yaptığı ve sunumunu Öykü Serter’in yaptığı bu yarışmada Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Ayşenur Balcı, Çiğdem Çelik, Emel Özkızıltaş, Ezgi Baylar, Ezgi Ünal, Gizem Güler, Gülnihal Candan, Gülşah Yılmaz, Maria Surina, Nazlı Hamarat, Nazlı Sultan Yayla, Özden Cerrahoğlu, Tuğçe Ergişi ile yarışacak.5 Eylül 2015 gecesi yapılan ilk eleme gecesinde Jüri oylaması sonunda Maria Surina elendi.15 Kasım - 1 Aralık 2016 tarihinde Lübnanlı bir organizatör Elie Nahas'ın tarafından düzenlenen "Miss Humanity" adlı yarışmada Lübnan'da Türkiye’yi temsil etti ve ikinci oldu.26 Aralık 2016 tarihinde, Kanal D televizyonunda yayınlanan sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı "Kısmetse Olur" programına dahil oldu.