Survivor Aycan Yanaç'ın atarlı yeni paylaşımı, bomba etkisi yarattı

Survivor'un sempatik güzeli Aycan Yanaç, geçtiğimiz sezon yer aldığı yarışma programının ardından ekranların sevilen yüzü haline geldi. Yediden yetmişe herkesin sevgilisi olan Yanaç, magazin gündemine bomba gibi düşen sözleriyle her an dikkatleri üzerinde tutmayı başarıyor.

Sosyal medya platformlarının bir çoğunda adına açılmış hayran sayfaları bulunan Yanaç, son bir haftadır söylediği sözlerle gündemden inmiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı şarkı sözlü göndermenin ardından milyonlar tarafından bu göndermenin kime yapıldığı merak edilirken işin aslı sonradan anlaşıldı.

TRİBİ FENERBAHÇE'YE

Aycan Yanaç, Fenerbahçe Başkanı'ndan kadın futbol takımı için telefon beklediğini söylemişti.

Bu gelişmenin ardından Aycan Yanaç'tan bir gönderme daha geldi. Bu kez sitemkar ve iğneleyici bir cümle kuran Aycan'nın bu yazıyı kimin için yazdığı merak konusu oldu.

Aycan Yanaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazıları yapmak ister bazıları olmak ister bazıları ise yapar” yazdı.

Bu paylaşımın ardından hayranları ve sıkı takipçileri tarafından soru yağmuruna tutulan Aycan Yanaç, ''Bu cümleyi kime söyledin?'' diye soran takipçilerini yanıtsız bıraktı.