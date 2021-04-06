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Survivor Batuhan neden ağladı? | Survivor Batuhan ne oldu?

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'in 64. bölümünde konseyde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu açıklama sırasında Survivor yarışmacısı Batuhan'ın ağladığı görüldü. Peki Survivor Batuhan neden ağladı? | Survivor Batuhan ne oldu? İşte detaylar..

Acun Ilıcalı, Survivor 2021'in 64. bölümünde konseyde dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bu açıklama sırasında Survivor yarışmacısı Batuhan'ın ağladığı görüldü. Peki Survivor Batuhan neden ağladı? | Survivor Batuhan ne oldu? İşte ayrıntılar..

SURVİVOR BATUHAN NEDEN AĞLADI?

Survivor'ın 64. bölüm fragmanın Hanzade'nin gözyaşlarını tutamadığı ve sevdiği insanı özlediğini belirtip Gönüllüler takımı kampından uzaklaştığı görülüyor.

Fragmanda Hanzade'nin ''Nefret ediyorum bazen herkesten.'' ifadesini kullandığı gözlerden kaçmazken, iletişim oyununda İsmail ve Poyraz arasındaki gerginlik yaşandığı görülüyor. 

Acun Ilıcalı yeni bölümde ''Survivor'da üzücü bir gelişme yaşandı, beklemediğimiz bir gelişme.'' dedikten sonra Batuhan'ın ağlaması dikkat çekti.

SURVİVOR BATUHAN NE OLDU?

Tüm bu sorular Survivor 2021'in bu akşam yayınlanacak bölümüyle yanıt bulacak. Duruma ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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