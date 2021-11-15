Derrace ne demek, TDK'ya göre Derrace kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gelinim Mutfakta kıymalı baklava tarifi | Bu lezzet tabuları yıkıyor! Tadına doyum olmuyor15 Kasım 2021 evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illere yattı? İşte güncel listeSon dakika! Elmalı davasında beraat kararı!Muhasebe ve Finansman Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKahvaltı Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıIzgara Ustası Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıParalelizm ne demek, TDK'ya göre Paralelizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mikro iğneli 'Bant' için klinik deneyler başlıyor! Yeni aşı 'uzun süreli koruma' sağlıyor!Meydancı - dökümhane Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor Batuhan ve Aleyna sarmaş dolaş görüntülenmişti! Batuhan Karacakaya çıkan haberlerle dalga geçti!

Survivor Batuhan ve Aleyna sarmaş dolaş görüntülenmişti! Batuhan Karacakaya çıkan haberlerle dalga geçti!

Survivor yarışmasında tanıştığı Aleyna Çalışkan’la aşk yaşadığı bir fotoğraf sayesinde ortaya çıkan Batuhan Karacakaya hakkında çıkan haberlerle dalga geçti.

Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasına katılmıştı. Yarışma sonrası İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle aşk dedikodular gündeme gelen Batuhan Karacakaya'nın sosyal medyadaki görüntüsü olay oldu. 

Survivor Batuhan ve Aleyna sarmaş dolaş görüntülenmişti! Batuhan Karacakaya çıkan haberlerle dalga geçti!

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Batuhan Karacakaya, Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi. Fenomen Ata Benli'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. 

Karacakaya- Çalışkan aşkının karesine yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ''İki deli birbirini bulmuş'', ''Midesizler'' ve ''İğrenç'' gibi yorumla yaptı.

Survivor Batuhan ve Aleyna sarmaş dolaş görüntülenmişti! Batuhan Karacakaya çıkan haberlerle dalga geçti!

"ŞU ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN"

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Karacakaya, ilişki yaşamasının gayet doğal olduğunu belirten şu açıklamayı yaptı;

"24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 16 yıldır evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması beni gerçekten çok büyük zarara soktu. Bilmiyorum bunun içinden nasıl çıkacağım. Şu zihniyetinizi değiştirin. Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum." diyerek çıkan haberlerle dalga geçti."

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT