Survivor Batuhan ve Aleyna sarmaş dolaş görüntülenmişti! Batuhan Karacakaya çıkan haberlerle dalga geçti!

Aşk-ı Memnu dizisinde 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasına katılmıştı. Yarışma sonrası İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle aşk dedikodular gündeme gelen Batuhan Karacakaya'nın sosyal medyadaki görüntüsü olay oldu.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Batuhan Karacakaya, Survivor'daki takım arkadaşı Aleyna Çalışkan ile bir plajda sarmaş dolaş görüntülendi. Fenomen Ata Benli'nin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Karacakaya- Çalışkan aşkının karesine yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ''İki deli birbirini bulmuş'', ''Midesizler'' ve ''İğrenç'' gibi yorumla yaptı.

"ŞU ZİHNİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN"

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Karacakaya, ilişki yaşamasının gayet doğal olduğunu belirten şu açıklamayı yaptı;

"24 yaşındayım ve itiraf etmeliyim ki 16 yıldır evliyim. Böyle fotoğraflarımın çıkması beni gerçekten çok büyük zarara soktu. Bilmiyorum bunun içinden nasıl çıkacağım. Şu zihniyetinizi değiştirin. Şimdi de çocuklarımı almaya gidiyorum." diyerek çıkan haberlerle dalga geçti."