Dünyanın en zor yarışması Survivor 2021'in 22 Haziran Salı günkü bölümünde ödül oyunu sırasında talihsiz bir kaza yaşayan Berkay Yuvakuran'ın son durumu merak konusu oldu. Peki Survivor Berkay sakatlandı mı? | Berkay Yuvakuran sağlık durumu nasıl? | Survivor Berkay diskalifiye mi oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BERKAY SAKATLANDI MI?

Survivor 2021'in sevilen yarışmacısı Berkay Yuvakuran'ın yarışmanın 22 Haziran Salı akşamı yayınlanacak olan bölüm fragmanında sakatlandığı görüldü.

BERKAY YUVAKURAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

TV8’in ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2021’de Berkay Yuvakuran yaşadığı kaza anı fragmanı izleyenleri korkuttu. Survivor 2021'in yeni bölümü yayınlandığında ve Berkay Yuvakuran'ın durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR BERKAY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Kaza geçiren Berkay Yuvakuran'ın sakatlanması durumunda yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu oldu. Berkay aynı zamanda yarışmada eleme potasında bulunuyor.

Bu akşam konseyde Berkay, Ayşe ve Poyraz arasından bir yarışmacı adaya veda edecek. SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda eden yarışmacı Berkay da olabilir. Detaylar netleştiğinde haberimiz güncellenecektir...

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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