Dünyanın en zor yarışması Survivor'a yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Survivor 2021'in 33. bölümünde yarışmaya yeni bir yarışmacı dahil oldu. Çağman Çatay merak konusu oldu. Peki Survivor Çağman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Survivor Çağman Çatay Mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ÇAĞMAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021'in 33. bölümünde dahil yarışmaya yedeklerden dahil olan Çağman Çatay izleyicilerin dikkatini çekti.

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan Survivor 2021'in yeni yedek yarışmacısı 1993'te İstanbul’da dünyaya geldi.

Aslen İstanbullu olan Çağman Çatay, Eyüp'te yaşıyor. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olan Çatay, birçok spor dalıyla ilgileniyor.

SURVİVOR ÇAĞMAN ÇATAY MESLEĞİ NE?

Çağman Çatay'ın mesleği spor eğitmenliğidir.

Çatay, küçük yaşta basketbol alanında okullar arası İstanbul şampiyonluğu, Türkiye 2.liği, en iyi 6.adam gibi ödüller kazandı.

Bahsedildiği üzere birçok spor dalıyla ilgilenen Çağman Çatay break dansa da ilgi duyuyor.

Bekar olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip.

SURVİVOR ÇAĞMAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Şu an 22.9 bin takipçiye sahip Instagram hesabı kullanıcı adı ise “@cagmancatay”.