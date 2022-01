Dünyanın en zor yarışması Survivor bu sezonuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Eleme adayı hangi yarışmacı oldu? 18 Ocak 2022 Salı soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 18 OCAK 2022 SALI

Survivor All Star 2022'in 16 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümünde 2-1'lik skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazananı Gönüllüler takımı olmuş, böylelikle Ünlüler takımı konseyde aralarından bir ismi eleme adayı göstermek durumunda kalmıştı. Sercan Yıldırım, hem eleme potasına giren hem de sürgün kampına gönderilen isim olmuştu. Bir önceki bölümde ünlüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz aynı durumu yaşamıştı.

Survivor All Star 2022'in 17 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelmiş ve üçüncü dokunulmazlığı kazanan taraf ünlüler takımı olmuştu. Oylama sonuçlarına göre Gizem Kerimoğlu, haftanın üçüncü eleme adayı olarak sürgün kampına giden yarışmacılar arasına katılmıştı.

Survivor All Star 2022'in bu akşam yayınlanan bölümünde Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar ise kadınlarla yarıştı. Kadınlarda dokunulmazlık oyununu 8 - 5 Ünlüler takımı kazandı. Erkekler de ise Ünlüler takımı, Gönüllüleri 8-4 yendi. Böylelikle haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış oldu.

ELEME ADAYI HANGİ YARIŞMACI OLDU 18 OCAK 2022 SALI

Survivor All Star'da bu akşam haftanın son dokunulmazlığını kaybeden Gönüllüler takımı için konsey toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile sürgün kampına giden son eleme adayı Hikmet oldu.

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Banda.

Gökhan Keser

Anıl Berk Baki

Ogeday Girişken

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı

SURVIVOR YARIŞMASI HAKKINDA

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. Survivor 2021'in birincisi ise İsmail Balaban olmuştur.