Dünyanın en zor yarışması Survivor 2021'da ipler geriliyor. Rekabetin kızıştığı yarışmanın 35. bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı ödül oyununda birbirine girdi. İki yarışmacı birbirinin üzerine yürüyünce olay büyüdü. Peki Survivor Dora ile Doğan neden tartıştı? | Survivor neden kavga çıktı? 25 Şubat Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DORA İLE DOĞAN NEDEN TARTIŞTI?

Survivor 2021'in 35. bölüm fragmanında ödül oyunu için karşı karşıya gelecek olan ünlüler takımı ile gönüllüler takımı arasında iplerin iyice gerildiği görüldü.

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor 2021'de yemek ödüllü yarışma esnasında tartışma yaşanıyor.

Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 25 Şubat Perşembe

Ödül oyununda Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan ile Gönüllüler takımı yarışmacısı Dora tartışmaya başlıyor. Olay bir anda büyüyor.

Dora'nın "Sen neye seviniyorsun?" diye bağırdığı Doğan'ın "Senlik bir şey yok oğlum. Sen ne konuşuyorsun?" sözleri fragmana yansıdı. Survivor 2021'in 35. bölüm fragmanında Dora'nın "Sen kime oğlum diyorsun?" diyerek Doğan'ın üzerine yürüdüğü görüldü.

Çağrı ise Dora ile Doğan'ı ayırmaya çalışırken, kendisini kavganın içinde buluyor.

Çağrı, Dora'ya "O elini indir" diye kızıyor. Ardından kavgaya Yiğit Poyraz da dahil oluyor.

Oyun alanında kavga büyürken, çok sayıda yarışmacı birbirine giriyor.