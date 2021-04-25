Survivor 2021'in 77. bölümünde Gönüllüler takımı yarışmacısı Dora ile Ünlüler takımı yarışmacısı yağlı güreşçi İsmail Balaban arasında gerginlik yaşandı. Peki Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti? | Dora ve İsmail ceza aldı mı? 25 Nisan Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DORA VE İSMAİL BALABAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Survivor'ın 77. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı ile gönüllüler takımı karşı karşıya geldi. İsmail Balaban ile Dora arasında bir tartışma daha yaşandı. Survivor 2021'in 77. bölüm fragmanında dokunulmazlık oyunu sırasında İsmail Balaban'ın "Futbol mu oynuyoruz burada topa ne vuruyorsun?" diyerek Dora'ya çıkıştığı görüldü.

Dora'nın İsmail Balaban'a yanıt olarak "Topa ne vuruyorsun mu?" dedi ve " Sen alışmışsın böyle yapılmasına" diyerek çıkışması bardağı taşıran son damla oldu.

Survivor 2021 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Pazar

İsmail Balaban, Dora'nın sözleri üzerine "Ne diyorsun anlamadım ben." diyerek yarışmacının üzerine yürüdü. Dora da "O hareket sana yapılıyor diyorum. Ondan alışmışsın herhalde" diyerek İsmail Balaban'ın damarına bastı.

DORA VE İSMAİL CEZA ALDI MI? 25 NİSAN PAZAR

Tartışmanın yaşandığı Survivor 2021'in 77. bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dora ve İsmail'in ceza alıp almayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizde yer verilecektir...