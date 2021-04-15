Survivor Dora yemek mi yedi? | Ceza alacak mı? | Dora ne ceza aldı? Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 70. bölümünde Dora'nın kural ihlali yaptığı açıklandı. Peki Survivor Dora yemek mi yedi? | Ceza alacak mı? | Dora ne ceza aldı? İşte detaylar...

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TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in 70. bölümünde Dora'nın kural ihlali yaptığı açıklandı. Peki Survivor Dora yemek mi yedi? | Ceza alacak mı? | Dora ne ceza aldı? İşte ayrıntılar... SURVİVOR DORA YEMEK Mİ YEDİ? Survivor'ın 70. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dora’ya uyarıda bulunduğu görüldü. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Dora oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" ifadesini kullandı. DORA CEZA ALACAK MI? Dora’nın, "Yaklaşık on dakikadan fazla orda beklemem söylendi." cevabına Ilıcalı’nın yanıtı, "Bakıyorum orda yani seni bekletenler suçluya dönecek olay yavaş yavaş." oldu. DORA NE CEZA ALDI? Survivor 2021'in 15 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde Dora'nın ceza alıp almadığı merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir... Berkem Temizel Gece Editörü doraSurvivor Dora