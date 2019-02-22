Survivor Hikmet ve Dimitra sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar?

Tv8'in severek izlenen yarışma programı Survivor 2019'da Türk takımından Hikmet'in gönlünü Yunan kızına kaptırdığı konuşuluyor. Adları aşk dedikodularına karışan Hikmet ve Dimitra'nın yakın halleri gözlerden kaçmadı. Peki Hikmet ve Dimitra sevgili mi? Aşk mı yaşıyorlar? İşte detaylar...

SURVİVOR HİKMET VE DİMİTRA SEVGİLİ Mİ?

TV8'in beğenilerek izlenen yarışması Survivor Türkiye-Yunanistan, yaşanan rekabetlerle olduğu kadar komik diyaloglarla da gündeme geliyor. Son olarak Türk yarışmacı Hikmet'in, Yunan takımının güzel yarışmacısı Dimitra'ya karşı söylediği sözler dikkat çekti.

"SEVGİLİM YOK, OLMADI"

Türk takımında yer alan Hikmet Tuğsuz, 14 Şubat'ta oynadığı oyunlarda sevgilisi, eşi olanlar için yarışacağını söyledi. Takım arkadaşlarının 'aşk' göndermelerinin ardından Hikmet Tuğsuz, Yunanistan takımından Dimitra ile ilgili bir açıklamada bulundu. 33 yaşındaki yarışmacı, "Benim bir sevgilim yok, olmadı. Yapacak bir şey yok. Yarışırsam sevgilileri olan, eşi olanlar için yarışacağım" dedi. Hikmet'in bu sözleri üzerine takım arkadaşlarının "Sen de birine selam gönderebilirsin" karşılığı geldi.

"DİMİTRA'YA DA BİR PLATONİK"

Survivor Hikmet, "Yani bakalım, şu an Dimitra'ya da bir platonik... İşimiz şaka da bugün gerçekten eşleri, sevgilileri olan yarışır da oyunu kazanırız. Hatta yarışamayanlar yerine ben yarışırsam sevgilisi ve eşi olanların 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayacağım. Tek tek isimlerini de sayabilirim" ifadelerini kullandı.

"DİMİTRA SENİN İÇİN"

"Ben de eşim için oynayacağım" diyen Bora Edin, "Sen dönüp 'Dimitra senin için' diyeceksin. Ne kadar şanslısın" sözleriyle Hikmet'e takıldı.

"HİKMET'i BEĞENİYORUM"

Bora'ya cevap veren başarılı yarışmacı, "Ben Dimitra'ya öyle demem. Dimitra herkesin içinde söyledi zaten. 'Hikmet'i beğeniyorum' dedi. Ama benim için karşılıksız bir sevgi" şeklinde konuştu.

SURVİVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

SURVİVOR DİMİTRA KİMDİR?

Dimitra Vamvakousi 24 yaşında ve Ulusal Spor Akademisi kolejinden mezun. Modelliğe ilk adımlarını atıyor. Boş zamanlarında dalış yapmayı seviyor, ayrıca geçmişte sırık atlamada mesleki kariyer yapmış. Kişilik olarak kendini pozitif ve dinamik bir kadın olarak tanımlıyor. Survivor kelimesi ona çok yakışıyor çünkü başından geçen özel durumlar ona hayatta kalmayı öğretti.