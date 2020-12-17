Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Ünlü oyuncu Mert Öcal geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor'da hem karakteri hem de yarışmalardaki başarısı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık paylaşım yapan Mert Öcal, son olarak kaslarını göstermek için üstsüz poz verdi.

Öcal'ın üstsüz pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü isme en dikkat çeken yorum ise sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'dan geldi.

Sosyal medya fenomeni paylaşıma "Edep ya hu" yorumunu düştü.

Survivor bittikten sonra uzun saçlarını ve sakallarını keserek imaj değişikliğine giden Mert Öcal, yeni haliyle adeta bambaşka biri oldu.

Survivor 2021 seçmelerinin yapıldığı şu günlerde Mert seçim yerinden de paylaşım yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. Mert Öcal'ın Survivor Aycan'lı Survivor 2021 paylaşımına da beğeni yağdı.