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  3. Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Survivor 2020'nin en çok konuşulan isimlerinden olan sosyal medya hesabından yaptığı üstsüz paylaşımlarıyla gündem oldu.

Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Ünlü oyuncu Mert Öcal geçtiğimiz yıl katıldığı Survivor'da hem karakteri hem de yarışmalardaki başarısı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu.

Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık paylaşım yapan Mert Öcal, son olarak kaslarını göstermek için üstsüz poz verdi.

Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Öcal'ın üstsüz pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü isme en dikkat çeken yorum ise sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'dan geldi.

Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Sosyal medya fenomeni paylaşıma "Edep ya hu" yorumunu düştü.

Survivor bittikten sonra uzun saçlarını ve sakallarını keserek imaj değişikliğine giden Mert Öcal, yeni haliyle adeta bambaşka biri oldu.

Survivor Mert Öcal'ın üstsüz pozu binlerce beğeni oldu! Ünlü fenomenin yorumu ise dikkatlerden kaçmadı

Survivor 2021 seçmelerinin yapıldığı şu günlerde Mert seçim yerinden de paylaşım yaparak hayranlarını heyecanlandırdı. Mert Öcal'ın Survivor Aycan'lı Survivor 2021 paylaşımına da beğeni yağdı.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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