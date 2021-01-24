Dünyanın en zor yarışması Survivor 2021'in 12. bölümünde Acun Ilıcalı konseyde ünlüler ve gönüllüler takımına yaptığı açıklamada bir yarışmacının sakatlığı dolayısıyla yarışmaya devam edemeyeceğini belirtti. Peki Survivor Meryem diskalifiye mi oldu? | Sakatlığı ne? | Survivor Meryem neden diskalifiye oldu? |Meryem Kasap kimdir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR MERYEM DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2021'in 12. bölümünde Acun Ilıcalı üzücü bir haber verdi. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Bana göre final adaylarından biri'" diyerek Meryem için "Doktor Metin Kuş'un raporuna göre Survivor'a devam etme şansın yok' dedi.

SURVİVOR MERYEM SAKATLIĞI NE?

Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara yaptığı açıklamada "Yarışmacılarımız yıllarca bu yarışmayı bekliyor. Bir sakatlık olursa yarışmacıları adada limitleri zorlarcasına tutalım. Ve ben de Meryem için aynı konuyu gündeme getirdim. Bizim için değerli bir yarışmacı. 'Bekleyelim' dedim. Ama Doktorumuz Metin Kuş'tan aldığım rapor sonrası Meryem'in Survivor'a devam etme şansı yok. " dedi. Meryem'in dizinden sakatlığı bulunuyor.

SURVİVOR MERYEM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı, Meryem'e ilişkin yaptığı açıklamada "Maalesef dizinde ciddi bir sakatlık var ve ameliyat olman gerekiyor" ifadesini kullandı.

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu.

Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiştir.

Meryem Kasap'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Survivor Meryem kimdir? | Meryem Kasap Nereli ve kaç yaşında?