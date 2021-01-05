İlk olarak 2005 yılında yayın hayatına başlayan Survivor yarışması ülkemizde yılardır büyük bir heyecanla ile izlenmeye devam ediliyor. Bu sene yeni sezonuyla ünlüler gönüller takımının açılanmasının ardından programın isminin ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Survivor ne demek? Survivor anlamı ne? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR NE DEMEK, ANLAMI NE?

Hayatta kalan kişi; bir kazadan sağ olarak kurtulan kimse; başkasının ölümünden sonra sağ kalan kimse, en son olarak hayatta kalan kimse veya şey. Diğer bir anlamda ise sağ kalma; hukuken ölenlerin mal hissesini alma hakkı.

Sözlükte bulunan anlamları da şu şekilde sıralanabilir: Varis, geride kalan, sağ kalan, hayatta kalan, kurtulan, kazazede.

Bu kelimler bütününde de yarışma ile pek uyumlu bir isim olduğu söylenebilir. Nitekim ıssız bir adada birçok yarışmacıyı eleyip, gerek yemek gerekse daha büyük ödüller için gayret gösteren yarışmacıların yer aldığı bir formata sahip programın adını taşıyor.