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Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

Survivor 2020 yarışmasında geniş bir kitleye hitap eden Nisa Bölükbaşı yarışmanın bitmesiyle memleketi Prag'a dönmüştü. Ancak ilginç bir paylaşım yapan Nisa, sosyal medya hesaplarından takipçilerine müjdeli haberi verdi.

Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

'Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller' yarışmasında hem başarısı hemde güzelliği ile dikkatleri çeken Nisa Bölükbaşı sosyal medya hesabından sevenleri müjdeli haberi verdi. Nisa Türkiye’ye doğru yola çıktığını söyleyerek “Ve bavul hazır! Türkiye sende hazır ol!” notunu düştü.

Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

'Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller' yarışmasının sona ermesinden sonra Acun Ilıcalı ve ekibi 2021 yılındaki Survivor programı için kolları şimdiden sıvadı.

Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

ACUN ILICALI ONU İSTİYOR

2021 yılında “Survivor All Star” formatıyla izleyicisiyle buluşacağı konuşulan Acun Ilıcalı’nın kadroda bulunmasını istediği ilk ismin Nisa Bölükbaşı olduğu iddia edildi.

Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

Acun Ilıcalı'nın tüm çabalarına rağmen magazin kulislerinde “Survivor 2021 All Star” programında yer almayı düşünmediği söylenen Nisa’nın Türkiye’ye gelişi kafaları karıştırdı.

Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

TÜRKİYE SENDE HAZIR OL!

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Nisa Bölükbaşı ise “Survivor All Star” için herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından Türkiye’ye doğru yola çıktığını söyleyen Nisa “Ve bavul hazır! Türkiye sende hazır ol!” notunu düştü.

Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

Nisa’nın Türkiye’ye dönüşünün Survivor ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

GÜZEL ŞEYLER OLACAK

Nisa’nın Türkiye’ye gelişini müjdelediği saatlerde yakın arkadaşı Barış Murat Yağcı’nın paylaşımı da dikkatleri çekti.

Survivor Nisa müjdeli haberi verdi! Geri dönüyor!

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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